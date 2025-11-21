台達電、鴻海 權證挑長天期

台股近日雖然上沖下洗震幅加大，但AI族群仍是盤面重心，其中，台達電（2308）、鴻海（2317）等供應鏈要角，10月營收陸續創下歷史單月新高，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認權證，參與相關個股走勢。

台達電10月營收月增0.6%、年增47.8%，創下歷史單月新高，表現優於市場預期，雖多數產品線進入出貨淡季，但AI伺服器電源出貨提升，水冷散熱營收有機會與第3季呈持平或成長下，市場預估第4季營收為1,563億元、季增4%。

法人指出，台達電為AI伺服器電源解決方案主要供應商，備用電源產品含UPS、BBU等；BBU於GB300為選配，對Power Shelf廠商而言，在GB300可供應的品項有機會增加。

此外，水冷散熱產品有水冷板、Manifold、CDU、Sidecar；CDU與RPU用的Pump可自製，也有合作廠商，目前出貨以系統類的Sidecar為主；水冷散熱去年營收比重低於1%，今年上半年為5~6%，第3季提升至11%，有助全年營運表現。

鴻海10月營收月增7%、年增11.2%，刷新歷年同期最高紀錄，同時也是歷年單月新高，累積前10月營收年增15.5%，也創下歷史同期新高。

觀察細項產品組合，在電腦終端產品、元件以及其他產品類別，受惠於新品以及節日備貨需求，較上月強勁成長；雲端網路產品則是受惠客戶拉貨動能，也優於上月；消費智能產品類別則拉貨動能持續，營收呈現略為持平。