黃金ETF夯 權證四檔閃金光

在近期股市震盪下，加上地緣風險升溫、降息預期降低，黃金仍是長線市場焦點。期元大S&P黃金（00635U）與期元大S&P黃金正2（00708L）受惠金價強勢走揚，成為投資人布局避險資產與掌握行情彈性的熱門標的。

法人分析，回顧2021至2023年，雖然金價單季波動明顯，期間出10%以上的短線修正，但多半會在下一季甚至第4季快速收復跌勢，顯示黃金回檔多屬短線技術性調整，而非需求面逆轉。此外，隨市場逐步反映降息、美元弱勢持續，及地緣風險等，黃金長線資產配置地位將持續強化。

彭博統計，觀察黃金季節性走勢，過去五年金價在第1季與第4季呈現明顯強勢格局，平均分別上漲約3%與5%，反映年初資金重新配置與年底避險需求同步湧現。事實上，進入2025年後，金價更呈現「四季皆旺」走勢，是近年以來季節性最亮眼的一年。

隨各國外匯儲備逐步「去美元化」，各國央行策略性增持黃金，已成推升黃金需求重要動能。歷史經驗，高利率環境觸頂後，往往是金價啟動新一波漲勢的關鍵轉折點，歷次聯準會升息循環結束後，金礦股表現更是亮眼。

近期金價表現相對強勢，即使後續出現回檔，預計下檔也應有強力支撐。長線可望再創高。此外，台灣投資人今年對貴金屬的關注明顯升溫，配置意願明顯高於去年，金礦相關標的後市仍具想像空間。

權證發行商建議，看好00635U、00708L等後市表現的投資人，可選相關認購權證進行布局。挑選標準，以價內外20%以內、剩餘天數150天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。