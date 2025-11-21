全民權證／保瑞 兩檔馬力強

保瑞（6472）近年投資效益顯現，加上業務結構優化，獲利將向上；未來併購重點鎖定美國地區製造廠、特殊劑型技術，及具有專利品牌價值的產品線。

法人表示，保瑞策略聚焦高價值與專科用藥，降低對價格競爭激烈的一般學名藥業務的依賴。Q3專科用藥表現亮眼，Vigabatrin三劑型已在美市占率超車競品。Deflazacort已核准，12月將以品牌藥上市；高價值學名藥Cladribine在IPR法庭裁定專利無效後，2026年2月將切入市場。

權證發行商建議，若看好保瑞後市股價表現，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準則以價內外15%以內、有效天期150天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）