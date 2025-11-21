全民權證／貿聯 優選逾200天

貿聯-KY（3665）第3季集團營收季增8.7%、年增29%，毛利率33.25%，年增近四個百分點，主要受惠於高毛利的HPC營收比重大幅提升，其中又以電源產品成長最多，加上本業表現強勁，稅後純益達26.3億元，季增29.9%、年增109%，續創新高，每股純益13.51元。

貿聯-KY在HPC及半導體設備業務領域，已從單一零件供應商，轉變為系統級零件整合解決方案提供者，市場持續看好未來營運成長性，產品組合持續轉佳，預估今年集團營收717.8億元、年增32.7%，毛利率32.3%，稅後純益92.2億元、年增109.8%，EPS為47.2元。

若看好貿聯-KY後市，可用價外20%至價內10%、有效天期逾200天的商品介入。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）