全民權證／貿聯 優選逾200天
貿聯-KY（3665）第3季集團營收季增8.7%、年增29%，毛利率33.25%，年增近四個百分點，主要受惠於高毛利的HPC營收比重大幅提升，其中又以電源產品成長最多，加上本業表現強勁，稅後純益達26.3億元，季增29.9%、年增109%，續創新高，每股純益13.51元。
貿聯-KY在HPC及半導體設備業務領域，已從單一零件供應商，轉變為系統級零件整合解決方案提供者，市場持續看好未來營運成長性，產品組合持續轉佳，預估今年集團營收717.8億元、年增32.7%，毛利率32.3%，稅後純益92.2億元、年增109.8%，EPS為47.2元。
若看好貿聯-KY後市，可用價外20%至價內10%、有效天期逾200天的商品介入。（永豐金證券提供）
