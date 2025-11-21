全民權證／光焱 押價內外15%

光焱科技（7728）前十月合併營收2.57億元，年減17.4％；前三季每股純益（EPS）1.85元，今年受關稅議題影響，部分訂單遞延，但9月之後訂單與營收表現已逐漸回穩。

法人指出，光焱在第3季CPO檢測設備研發完成，為公司未來營收重要成長動能，該設備可架於國際大廠探針台上，晶圓廠客戶可直接使用公司設備於工程、產線探針台，將提高客戶導入意願、減少設備導入風險。目前晶圓廠、封裝測試廠探針台總計約300台，NightJar設備可安裝於任何品牌探針台上，提高檢測能力。

