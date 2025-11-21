台指期守季線 終場收26,486點、下跌998點

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台指期21日重挫，終場收在26,486點，下跌998點，跌幅3.63%，守季線支撐。記者曾原信／攝影
台指期21日重挫，終場收在26,486點，下跌998點，跌幅3.63%，守季線支撐。記者曾原信／攝影

台指期21日重挫，終場收在26,486點，下跌998點，跌幅3.63%，守季線支撐，法人指出，國際市場再現利空，均線下壓的壓力仍在，建議嚴守停損並降低槓桿，短打為主，後續密切關注聯準會降息走向。

另外，台積電期收1,390元，下跌70元，電子期下跌4.6%，中型100期貨下跌3.1%。

美國股市昨日從早盤漲勢中急劇逆轉，終場四大指數皆墨，道瓊工業指數下跌386.51點，或0.84%，至45,752.26點；標普500指數下跌103.40點，或1.56%，至 6,538.76點；那斯達克綜合指數下跌486.18點，或2.15%，至22,078.05點。

美國聯準會最新FOMC會議紀錄顯示，多數官員仍傾向維持限制性貨幣政策，壓抑市場年末降息預期，12月降息機率滑落至26%。

昨日台指期散戶淨多單高達15,711口，外資則持續減碼期貨空單，淨空單降至約3.1萬口，雖然整體市場氛圍尚未明顯轉強，但悲觀情緒已有鬆動跡象。

