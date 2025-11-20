輝達延續全村希望？期貨法人示警：恐僅是「浮木行情」

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台指期夜盤20日以27,508點開高，盤中走勢呈現高檔震盪格局。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台指期夜盤20日以27,508點開高，盤中走勢呈現高檔震盪格局。截至晚間9點30分，台指期夜盤報27,449點、跌35點、跌幅0.1%；盤初在多方買盤推升下，盤中最高攀至27,540點後，再遭空方襲擊、最低達27,392點，高低點落差達148點，持續盤整。

綜合永豐、元富期貨表示，輝達（NVIDIA）財報報喜，並釋出超強的第4季銷售展望，執行長黃仁勳也駁斥AI泡沫化，市場原本壓抑多日的情緒瞬間被點燃。值得留意的是，緊接著美國將公布9月非農就業報告，官方確認取消10月非農數據報告。

不過，目前反彈本質仍是跌深後的資金回補，而非多頭真正啟動，因為在降息循環可能被打斷、貨幣政策不明的迷霧中，AI 再亮眼也難以帶動整體市場全面擴散，企業資本支出不可能無止境推升，市場資金在不鬆動的前提下也只會集中於少數明星股，形成「輝達一枝獨秀」的結構，本身就無法支撐持續行情。

另外，期貨法人補充，以此次財報公布結果而言，輝達並非「枯木」，但它充其量只是一根「逆風中能抓住的浮木」，讓市場有機會暫時喘息，若真正的大船沒有啟動，即使浮木再強也無法承載整個市場，因此日盤反彈雖猛但仍屬修復性反攻，真正決定行情方向的關鍵仍是降息，一旦政策轉向、流動性改善、資金成本下降，市場才會出現從權值擴散到中小型股的全面共振，否則現在的拉升更像情緒修正而非趨勢改變。

