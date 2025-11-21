全民權證／金像電 兩檔發光
台股昨（20）日強彈，在盤面18檔漲停個股中，金像電（2368）即為其中之一，除受惠指數跌深反彈外，也受外資高盛證券將其目標價升至725元的激勵，以漲停價574元改寫股價歷史新高。
高盛指出，根據調查，金像電將成為 Google TPU 板卡的關鍵供應商，估計2026 年的市占率不低於20%；且在AWS Trainium 3即將在12月開始出貨，且市占率相較Trainium 2的50%，預估將進一步提升至 60~70%以上。據此，高盛調升金像電2026、2027年獲利預估各3%、4%，因此建議「買進」、目標價由700元調升至725元。
權證發行商建議，看好金像電後市表現的投資人，可挑選價內外5%內、距離到期日超過五個月的相關認購權證進行布局。（台新證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
