快訊

標普500指數上演4月以來最大逆轉 原因為何？

11月颱風出現機率略上升 他曝關鍵原因：颱風季變長、強度變強

太子集團跨國洗錢案「串滅證三人組」遭押...凌晨上囚車畫面曝

期貨商論壇／台指期 伺機操作

經濟日報／ 記者崔馨方整理
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

輝達（NVIDIA）財報優於預期，AI泡沫疑慮暫時解除，盤後美股科技股強勢上漲，進而帶動台股昨（20）日收復27,000點大關，在多頭反彈契機下，短線可利用台指期伺機操作。

期貨法人表示，這股正面氣氛延燒至亞股，台股昨日開盤強勁跳空，台積電（2330）大漲55元領軍，激勵相關AI供應鏈個股士氣。

籌碼面觀察，昨日台指期散戶淨多單高達15,711口，外資則持續減碼期貨空單，淨空單降至約3.1萬口，雖然整體市場氛圍尚未明顯轉強，但悲觀情緒已有鬆動跡象。輝達亮眼的獲利表現更有望推升台灣科技與半導體族群人氣，預料指標族群如伺服器、記憶體、PCB、半導體設備及被動元件將成為資金觀察重心。

同時，美國聯準會最新FOMC會議紀錄顯示，多數官員仍傾向維持限制性貨幣政策，壓抑市場年末降息預期，12月降息機率滑落至26%。整體而言，目前短線仍以科技財報利多占上風，足以掩蓋聯準會鷹派聲音，建議投資人應密切關注後續AI族群獲利與應用發展進度，不宜過度追高，等待盤勢明朗。

整體來看，台指昨日跳空站回5日線，技術型態出現止穩訊號。在短線資金回流與科技權值股領漲下，有望迎來波段反彈契機，不過考量外資籌碼調整與國際政策變數仍在，持續靜待指標類股表現與市況發展，將是投資人後續關注重點。（凱基期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

期貨交易 美國聯準會 短線

延伸閱讀

新壽提出「1要求」遭北市府駁回 李四川：這地一定給輝達

影／確定輝達設台北子公司！與副總裁開心會面 蔣萬安全說了

輝達財報／上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

市場高度期待！押寶輝達財報 台指期夜盤噴漲逾250點

相關新聞

店頭衍生性商品 更安全

台灣期貨交易所因應主管機關7月1日起正式實施新台幣利率交換契約（TWD IRS）應集中結算機制，持續推動相關制度優化及配...

期貨商論壇／創意期 錢景可期

創意（3443）專注於ASIC客製化設計服務，在先進製程、SoC整合、HBM IP及3D封裝等方面深耕，是台積電緊密的A...

期貨商論壇／台指期 伺機操作

輝達（NVIDIA）財報優於預期，AI泡沫疑慮暫時解除，盤後美股科技股強勢上漲，進而帶動台股昨（20）日收復27,000...

緯創、神達 押逾五個月

AI伺服器需求升溫下，緯創（3231）、神達（3706）昨（20）日雙雙漲逾4%以上。緯創受惠AI伺服器訂單續旺、202...

美費半、T50正2 四檔靚

受惠於AI霸主輝達最新一季財報優於預期，掃除市場對AI變現能力的疑慮，美股為首的全球科技股展開報復性反彈。在費城半導體指...

全民權證／聯鈞 選價內外20%

矽光子指標股聯鈞（3450）近期股價隨大盤劇烈震盪，短線雖有修正，但產業長線多頭趨勢未變。法人指出，受惠AI資料中心對高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。