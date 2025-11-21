期貨商論壇／台指期 伺機操作

輝達（NVIDIA）財報優於預期，AI泡沫疑慮暫時解除，盤後美股科技股強勢上漲，進而帶動台股昨（20）日收復27,000點大關，在多頭反彈契機下，短線可利用台指期伺機操作。

期貨法人表示，這股正面氣氛延燒至亞股，台股昨日開盤強勁跳空，台積電（2330）大漲55元領軍，激勵相關AI供應鏈個股士氣。

籌碼面觀察，昨日台指期散戶淨多單高達15,711口，外資則持續減碼期貨空單，淨空單降至約3.1萬口，雖然整體市場氛圍尚未明顯轉強，但悲觀情緒已有鬆動跡象。輝達亮眼的獲利表現更有望推升台灣科技與半導體族群人氣，預料指標族群如伺服器、記憶體、PCB、半導體設備及被動元件將成為資金觀察重心。

同時，美國聯準會最新FOMC會議紀錄顯示，多數官員仍傾向維持限制性貨幣政策，壓抑市場年末降息預期，12月降息機率滑落至26%。整體而言，目前短線仍以科技財報利多占上風，足以掩蓋聯準會鷹派聲音，建議投資人應密切關注後續AI族群獲利與應用發展進度，不宜過度追高，等待盤勢明朗。

整體來看，台指昨日跳空站回5日線，技術型態出現止穩訊號。在短線資金回流與科技權值股領漲下，有望迎來波段反彈契機，不過考量外資籌碼調整與國際政策變數仍在，持續靜待指標類股表現與市況發展，將是投資人後續關注重點。（凱基期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。