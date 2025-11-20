12月電子期金融期齊漲

快訊

中央社／ 台北20日電

台北股市今天上漲846.24點，收27426.36點。12月電子期收1641點，上漲63.15點，正價差5.19點；12月金融期收2217.2點，上漲27.4點，正價差4.52點。

12月電子期以1641點作收，上漲63.15點，成交1031口。1月電子期以1635點作收，上漲55.25點，成交6口。

電子現貨以1635.81點作收，上漲59.56點；12月電子期貨與現貨相較，正價差5.19點。

12月金融期以2217.2點作收，上漲27.4點，成交508口。

金融現貨以2212.68點作收，上漲29.72點；12月金融期貨與現貨相較，正價差4.52點。實際收盤價以期交所公告為準。

電子期 金融期
