12月電子期金融期齊漲
台北股市今天上漲846.24點，收27426.36點。12月電子期收1641點，上漲63.15點，正價差5.19點；12月金融期收2217.2點，上漲27.4點，正價差4.52點。
12月電子期以1641點作收，上漲63.15點，成交1031口。1月電子期以1635點作收，上漲55.25點，成交6口。
電子現貨以1635.81點作收，上漲59.56點；12月電子期貨與現貨相較，正價差5.19點。
12月金融期以2217.2點作收，上漲27.4點，成交508口。
金融現貨以2212.68點作收，上漲29.72點；12月金融期貨與現貨相較，正價差4.52點。實際收盤價以期交所公告為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言