台指期大漲逾800點 台積電期勁揚收1460元、上漲60元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台指期20日反彈，終場收在27,482點，上漲876點，漲幅3.29%。中央社
台指期20日反彈，終場收在27,482點，上漲876點，漲幅3.29%，法人指出，輝達（NVIDIA）財報給力，帶動指數大漲站上月線，後續若可持續守穩支撐，則有望上攻，不過仍需注意，市場對美聯準會降息預期較為保守，仍需觀察走勢變化。

另外，台積電期收1,460元，上漲60元，電子期上漲4%，中型100期貨上漲3.04%。

法人指出，輝達執行長黃仁勳駁斥AI泡沫化，提出三大關鍵力量，推動AI發展。包括AI有龐大的處理成本，必須不斷向前跑以加速降低單位算力成本；生成式AI取代過去主導網路的推薦系統；代理式AI崛起，包括Gemini、Grok、ChatGPT等。計算架構的根本性改變，造就AI投資的不可逆。

另外，法人表示，輝達財報大幅優於預期、馬斯克 19 日宣布沙國建 500 兆瓦 AI 資料中心、鴻海（2317）預計明日公開宣布與 OpenAI 合作、川普要求貝森特加速推動降息、FED 12 月起結束 QT，眾利多因素有望帶動台股上演絕地大反攻，年底前高潮再現。

AI 輝達 台指期 台積電
