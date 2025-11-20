快訊

經濟日報／ 記者周克威整理
隨聯邦政府恢復運作，各項延後的經濟數據也陸續補發，ADP提供的數據幫助彌補勞動力市場這段期間的訊息空白。最新數據顯示，10月截至11月1日的四周期間，美國私人企業平均每周裁員2,500人，較前次公布的11,250人明顯改善，顯示裁員速度在接近11月時略見放緩。

由於近期多位聯準會（Fed）決策官員都發表偏鷹言論，市場對12月降息預期降溫，推升美元持續走強；根據FedWatch工具顯示，12月降息的機率已降至五成以下，市場目前正等待周四（20日）延後發布的9月非農業就業報告，將成為研判Fed政策前景的關鍵。

技術面來看，美元指數近期呈現區間震盪格局，位於短期均線附近震盪整理，下方重要支撐月線則是維持向上走升態勢，可望帶來支撐力道，因此美元指數在跌破月線之前，有機會再次挑戰100整數大關。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。（元富期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨商論壇／匯率期 避險優選

