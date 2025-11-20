期貨商論壇／美股期 順勢操作
富邦期貨分析師曹富凱表示，美國家居零售龍頭家得寶最新財報表現不如預期，下調全年展望，警示高價品消費需求走弱，顯示美國家庭消費力道正在降溫。
與此同時，美國銀行最新研究指出，中小企業主對未來一年營收展望更顯悲觀，許多業者預期銷售將面臨下滑，進一步加重市場不安情緒。
相關訊息令市場對美國經濟前景的擔憂加劇，美股本周再度走低，賣壓持續擴大，經濟放緩疑慮快速擴散。台指期短線走跌，受國際利空並未解除，整體仍屬空方反彈格局，輝達財報將成為決定科技股方向最大關鍵。
近期人工智慧類股估值再度遭到質疑，科技股領跌拖累全球市場情緒。人工智慧投資所需的大規模資本支出，加上科技巨頭信用利差擴大，讓市場再次擔憂是否進入「硬著陸式降溫」階段。
短線仍偏空方主導，反彈視為調節機會，靜待輝達財報揭曉後再評估多空方向；若財報與展望未能釋放強勁訊號，市場面臨進一步修正壓力，投資人應保持謹慎，避免過度追價，並透過美股期貨進行順勢操作。（富邦期貨提供）
（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言