期交所赴美參展 成果豐

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
期交所協理許鈴佩（右三，手握鐘繩）率隊赴芝加哥Cboe交易大廳，與Cboe團隊共同舉行開市敲鐘儀式。期交所／提供
期交所協理許鈴佩（右三，手握鐘繩）率隊赴芝加哥Cboe交易大廳，與Cboe團隊共同舉行開市敲鐘儀式。期交所／提供

臺灣期貨交易所（期交所）於11月18日至20日前往美國芝加哥，參加全球期貨界盛事的美國期貨業協會（Futures Industry Association，FIA）主辦的全球衍生性商品市場年度盛會—FIA期貨暨選擇權展覽會（FIA Expo），成果豐碩。

期交所表示，本次除設攤推廣臺灣期貨市場外，亦與國外交易所及機構會談，強化我國期貨市場國際能見度並拓展多元合作契機。

FIA Expo為全球規模最大的衍生性商品展覽會，吸引全球交易所、結算機構、期貨商、資訊服務供應商及金融科技業者共襄盛舉。

今年會議聚焦數位資產、人工智慧、結算制度及市場結構演進等議題，探討涵蓋代幣化與資產上鏈應用、AI於交易與結算作業之實務運用、預測市場未來發展及7天24小時市場運作挑戰等主題。來自全球逾千名業界代表齊聚一堂，透過論壇交流掌握市場最新發展趨勢。

期交所指出，本次除於展場積極向國際交易人介紹臺灣期貨市場近期動態，協助國外市場參與者掌握臺灣市場商機，亦應邀前往芝加哥選擇權交易所 （Cboe），參加開市敲鐘儀式（Opening Bell Ceremony），雙方在現有波動率指數合作基礎上，就未來市場資訊合作進一步交流。

期交所表示，將持續深耕國際市場，參與各項國際性會議，掌握全球衍生性商品市場脈動，拓展合作機會。

臺灣期貨交易所 衍生性商品
