市場高度期待！押寶輝達財報 台指期夜盤噴漲逾250點
台指期夜盤19日開盤後，在美股電子盤由黑翻，押寶輝達（NVIDIA）財報買盤進場中，以26,685點、上漲79點開出，一路震盪走高，一掃連日下跌2,000點陰霾，截至晚間9點左右，約在26,860點、約上漲250點附近遊走。
美股電子盤19日的焦點，主要在於市場觀望即將在20日凌晨盤後公布的輝達財報上，目前市場對該數據高度期待，觀察重點為財報數字能否大幅優於市場預期、失望性賣壓是否出籠、投資人對執行長黃仁勳有關AI未來展望的接受程度；由於市場對AI泡沫疑慮逐漸加深，導致輝達動向將是攸關美、台科技股能否止跌轉強的關鍵。另外，市場也在留意將在20日凌晨3點左右公布的聯準會會議紀錄，以及隨後將出爐的9月非農就業報告，而市場以輝達財報過往有八成的機率優於預期中，押寶買盤點火美股電子盤，包括那斯達克電子盤反彈逾百點，道瓊、標普電子盤也分別上漲逾0.1%~0.3%，帶動台指期夜盤走勢。
其中，台積電（2330）在夜盤交易9點時，在1,420元、上漲20元附近遊走，電子期上漲1.2%，半導體期上漲0.9%，中型100期貨指數上漲0.5%。
台股19日盤面各類股漲跌互見，指數終場下跌176點，收26,580點，其中，外資現貨賣超256.8億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減小4,000口至31,047口；投信買超11億元，自營商賣超80.6億元，三大法人合計賣超326.5億元。
市場專家建議，就技術面來說，19日台股開高走低、收黑K棒，早盤一度出現短暫多頭抵抗，但終究仍是收在相對低點，顯然短期頭部型態與短天期均線糾結後下彎已經形成沈重壓力，且整體盤勢呈價跌量縮，恐暫難以扭轉短線偏空的格局，下檔或將回測走揚季線26,373點附近支撐。
