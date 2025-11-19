快訊

明清晨低溫僅15度 下周緊接另波東北季風「再冷5天」

不甩交管闖總統府管制區！無照男遭13警壓制 卻狂喊「我是皇太子」

經濟學人批「台灣病」 龔明鑫秀數據反嗆有病：台灣經濟是模範生

市場高度期待！押寶輝達財報 台指期夜盤噴漲逾250點

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤19日開盤後，在美股電子盤由黑翻，押寶輝達財報買盤進場中，以26,685點、上漲79點開出，一路震盪走高，一掃連日下跌2,000點陰霾，截至晚間9點左右，約在26,860點、約上漲250點附近遊走。示意圖／聯合報系資料照片
台指期夜盤19日開盤後，在美股電子盤由黑翻，押寶輝達財報買盤進場中，以26,685點、上漲79點開出，一路震盪走高，一掃連日下跌2,000點陰霾，截至晚間9點左右，約在26,860點、約上漲250點附近遊走。示意圖／聯合報系資料照片

台指期夜盤19日開盤後，在美股電子盤由黑翻，押寶輝達（NVIDIA）財報買盤進場中，以26,685點、上漲79點開出，一路震盪走高，一掃連日下跌2,000點陰霾，截至晚間9點左右，約在26,860點、約上漲250點附近遊走。

美股電子盤19日的焦點，主要在於市場觀望即將在20日凌晨盤後公布的輝達財報上，目前市場對該數據高度期待，觀察重點為財報數字能否大幅優於市場預期、失望性賣壓是否出籠、投資人對執行長黃仁勳有關AI未來展望的接受程度；由於市場對AI泡沫疑慮逐漸加深，導致輝達動向將是攸關美、台科技股能否止跌轉強的關鍵。另外，市場也在留意將在20日凌晨3點左右公布的聯準會會議紀錄，以及隨後將出爐的9月非農就業報告，而市場以輝達財報過往有八成的機率優於預期中，押寶買盤點火美股電子盤，包括那斯達克電子盤反彈逾百點，道瓊、標普電子盤也分別上漲逾0.1%~0.3%，帶動台指期夜盤走勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點時，在1,420元、上漲20元附近遊走，電子期上漲1.2%，半導體期上漲0.9%，中型100期貨指數上漲0.5%。

台股19日盤面各類股漲跌互見，指數終場下跌176點，收26,580點，其中，外資現貨賣超256.8億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減小4,000口至31,047口；投信買超11億元，自營商賣超80.6億元，三大法人合計賣超326.5億元。

市場專家建議，就技術面來說，19日台股開高走低、收黑K棒，早盤一度出現短暫多頭抵抗，但終究仍是收在相對低點，顯然短期頭部型態與短天期均線糾結後下彎已經形成沈重壓力，且整體盤勢呈價跌量縮，恐暫難以扭轉短線偏空的格局，下檔或將回測走揚季線26,373點附近支撐。

市場 財報 輝達 台積電 台指期 三大法人 科技股 那斯達克
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台股連2天殺尾盤收最低 可趁機進場布局？分析師點名這幾檔值得留意

台積電最後一盤爆4,122張賣單失1,400元 收1,395元市值36.17兆

拆解Q3財報含金量 AI伺服器廠擴廠 機櫃需求強勁

沙烏地對美投資1兆 川普與王儲笑開懷

相關新聞

市場高度期待！押寶輝達財報 台指期夜盤噴漲逾250點

台指期夜盤19日開盤後，在美股電子盤由黑翻，押寶輝達（NVIDIA）財報買盤進場中，以26,685點、上漲79點開出，一...

台指期 外資空單大增

台股昨（18）日呈開低走低格局，終場下跌691點、跌幅2.5%，收在全日最低的26,756點。台指期同步大跌676點至2...

期貨商論壇／神達期 長線看俏

神達（3706）產品橫跨AI伺服器、車用電子、智慧物聯裝置與智慧車載系統。受惠雲端資料中心擴建與AI算力需求持續升溫，1...

期貨商論壇／黃金期 伺機操作

近期黃金期貨價格漲跌不一，回到月初的盤整區間，主因在於美國政府開門後，白宮經濟顧問哈塞特表示，9月非農有望於近期補發，而...

緯穎、川湖 認購搶戲

第3季財報出爐，上市櫃公司創下歷史單季獲利最高紀錄，最受矚目的是EPS創新高、高EPS及高年增率者，包括：緯穎、智邦、奇鋐及雙鴻，EPS都在10元以上、創新高且年增逾倍，這些基本面佳且未來有AI需求挹注的個股，仍將是多頭指標。近期盤勢震盪起伏，正適合挑選相關權證短線操作。

奇鋐、雙鴻 押寶長天期

近年來隨著全球對AI算力需求的爆發式增長，伺服器功耗快速攀升，散熱解決方案已從傳統的氣冷時代，邁入高效能的液冷時代。散熱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。