全民權證／智邦 兩檔活跳跳

經濟日報／ 記者周克威整理

智邦（2345）截至第3季營收占比為網路交換器（企業用∕資料中心用交換器）63%、網路應用設備（主要為SmartNIC）34%、網路接取設備（以Telecom相關為主）2%、以及無線網路設備、其他網路設備，主要客戶為美系雲端服務業者、美系社群軟體業者、交換機品牌廠等。

智邦第3季財報優於預期，每股純益（EPS）14元；智邦近幾季營收持續優於預期，主要來自AI的營收持續優異表現，但也因產品組合和匯率影響，導致毛利率被稀釋，第3季存貨318.8億元較第2季的261.9億元增加，DOI由46天下降至44天，存貨狀況維持健康。

權證券商建議，看好個股後市表現的投資人，建議利用價外20%至價內10%、有效天期150天以上的商品介入。（永豐金證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

智邦 營收
