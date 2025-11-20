全民權證／台燿 押價內外10%

台燿（6274）稼動率今年第2季開始滿載，泰國廠第一期第3季開始貢獻營收，產能15萬張，第4季開出額外15萬張，產能一出即滿載，毛利隨經濟規模擴大可逐季回升，第二期擴張預計明（2026）年第2季開始量產。

2025至2026年主要動能來自800G switch、ASIC、低軌衛星。其中，800G switch出貨倍增；台燿今年第2季打入CSP業者800G供應鏈，而ASIC於年底出貨，皆使用M8等級材料使獲利具上修空間。低軌衛星方面，泰國廠於今年第1季完工、第2季送樣、第4季放量，為新切入的產品應用，有望優化產品組合。

權證券商建議，看好台燿後市股價表現的投資人，建議利用價內外10%之內、可操作天期100天以上的商品介入。（兆豐證券提供）

