全民權證／創見 瞄準逾150天

創見（2451）受惠於DDR 4需求不足短期難解，第3季合併營收41.1億元，相較上季增加27.2%。稅後純益15.1億元，季增259%；每股純益（EPS）3.52元，在DDR4價格大漲下，創見第3季毛利率飆升10.9%，EPS達3.51元，獲利較市場預期為佳。

展望後市，法人指出，隨著主要晶圓廠將產能集中於高階產品如DDR 5與高頻寬記憶體（HBM），以支應AI伺服器與高效能運算需求，在DRAM大廠陸續停產DDR 4，引發市場搶購之下，加上AI浪潮引爆對DDR 5與NAND Falsh需求爆發，記憶體價格大漲中，創見將明顯受惠此商機。

權證發行商建議，看好創見後市表現的投資人，可買進價內外10%以內、距離到期日150天以上的認購權證，參與偏多行情。（中國信託證券提供）

