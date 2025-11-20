華邦電、宜鼎 四檔火熱

法人預期來記憶體明(2026)年仍將供不應求，其中，又以第3季度最為嚴峻，DRAM／NAND Flash供需比將為90.17%／90.12%。記憶體類股將受惠於明年價格持續上漲，重點股包括華邦電（2344）與宜鼎（5289）。

DRAM市場供需已出現結構性改變 ，今年7月起訂單動能明顯轉強，DDR4需求強勁，Flash需求亦同步回溫，加上先進製程產能排擠效應，市場熱度預料將延續至明年上半年。

華邦電今年第3季合併營收217.7億元，季增3.58%。第3季記憶體營收為141.3億元，季增10.2%，年增9.2%，Flash和DRAM各占營收53%和47%。今年資本支出計畫約為73億元，年減52.9%，Flash與CMS擴產計畫正進行中，2026至2027年資本支出將近400億元。高雄廠目前產能全用於DRAM生產，未來將再擴充月產能。

記憶體報價續漲之際，宜鼎全速衝刺AI與邊緣AI布局，已累積20多個案子，約三至四件進入量產，包括人形與半人形機器人；無人機及相機應用方面，也因生成式AI崛起而出現跳躍式需求。

宜鼎今年第3季DRAM出貨結構中，DDR4／DDR5 占比約72%／20%，將受惠於整體價格上漲。美系交換器大廠需求強勁，這將有助宜鼎網通DRAM業務持續成長。留意的風險在於DDR4嚴重缺貨下，第4季後是否仍可能面臨供貨吃緊。

宜鼎SLC／MLC／TLC出貨比率約為15／40／45%。然而隨美系CSP業者上修ESSD訂單，整體NAND市場將轉為供不應求，TLC價格有望持續上漲至明年第4季；法人預估，今明年整體營收將年增雙位數。

權證券商建議，若看好華邦電、宜鼎後市表現，可挑選價內外10%以內、有效天期四個月以上的商品靈活操作。