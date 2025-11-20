台積電、緯穎 挑中長天期

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台積電。(路透)

台股受惠AI需求強勁，推動台積電（2330）、緯穎（6669）等供應鏈第3季財報表現亮眼，同時，10月營收也陸續創下新高或優於市場預期，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

台積電10月營收3,674.7億元，月增11%、年增16.9%，第4季受惠N5、N3需求續佳，先前台積電法說會預估第4季營收322~334億美元，季減2.71%至季增0.9%，在新台幣兌美元30.6元基礎上，新台幣營收將為9,853億元~1.02兆元，季減1.3%至季增3.2%；市場以此推估，11、12月平均營收3,089億元至3,273億元。

毛利率方面，台積電預估第4季毛利率約59~61%，以中間值60%計算，較上季增加約0.5個百分點，主要是受惠於更有利的匯率預期，單季每股純益（EPS）17.6元，全年上看64.3元。

法人指出，台積電預計AI加速器業務在2025年營收將再增加一倍，其他終端市場如智慧型手機、物聯網和車用電子則呈現溫和復甦，雖總體經濟和地緣政治的干擾不斷，然台積電競爭力優於同業，有望再調高AI長期複合成長率。

緯穎10月營收913億元，月增6%、年增158%，優於市場預期，其中，AWS ASIC AI伺服器在第4季進入世代轉換期，11月、12月營收動能可能將降低，預估雖單季營收季減約6%，但營運仍具支撐，單季EPS有望達70.3元。

