11月電子期金融期齊跌

中央社／ 台北19日電

台北股市今天下跌176點，收26580.12點。11月電子期收1579.15點，下跌12.45點，正價差2.9點；11月金融期收2182.8點，下跌17點，逆價差0.16點。

11月電子期以1579.15點作收，下跌12.45點，成交122口。12月電子期以1577.65點作收，下跌13.25點，成交986口。

電子現貨以1576.25點作收，下跌11.55點；11月電子期貨與現貨相較，正價差2.9點。

11月金融期以2182.8點作收，下跌17點，成交199口。12月金融期以2189.8點作收，下跌11.6點，成交288口。

金融現貨以2182.96點作收，下跌11.63點；11月金融期貨與現貨相較，逆價差0.16點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期 期貨
11月電子期漲 金融期跌

台指期 外資空單大增

台股昨（18）日呈開低走低格局，終場下跌691點、跌幅2.5%，收在全日最低的26,756點。台指期同步大跌676點至2...

期貨商論壇／神達期 長線看俏

神達（3706）產品橫跨AI伺服器、車用電子、智慧物聯裝置與智慧車載系統。受惠雲端資料中心擴建與AI算力需求持續升溫，1...

期貨商論壇／黃金期 伺機操作

近期黃金期貨價格漲跌不一，回到月初的盤整區間，主因在於美國政府開門後，白宮經濟顧問哈塞特表示，9月非農有望於近期補發，而...

緯穎、川湖 認購搶戲

第3季財報出爐，上市櫃公司創下歷史單季獲利最高紀錄，最受矚目的是EPS創新高、高EPS及高年增率者，包括：緯穎、智邦、奇鋐及雙鴻，EPS都在10元以上、創新高且年增逾倍，這些基本面佳且未來有AI需求挹注的個股，仍將是多頭指標。近期盤勢震盪起伏，正適合挑選相關權證短線操作。

奇鋐、雙鴻 押寶長天期

近年來隨著全球對AI算力需求的爆發式增長，伺服器功耗快速攀升，散熱解決方案已從傳統的氣冷時代，邁入高效能的液冷時代。散熱...

智邦放電 兩檔馬力強

智邦（2345）2026年營運展望維持樂觀。法人指出，智邦800G交換器明年仍將持續放量，成為推升整體營收動能。

