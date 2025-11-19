11月電子期金融期齊跌

第3季財報出爐，上市櫃公司創下歷史單季獲利最高紀錄，最受矚目的是EPS創新高、高EPS及高年增率者，包括：緯穎、智邦、奇鋐及雙鴻，EPS都在10元以上、創新高且年增逾倍，這些基本面佳且未來有AI需求挹注的個股，仍將是多頭指標。近期盤勢震盪起伏，正適合挑選相關權證短線操作。

2025-11-19 01:10