11月電子期金融期齊跌
台北股市今天下跌176點，收26580.12點。11月電子期收1579.15點，下跌12.45點，正價差2.9點；11月金融期收2182.8點，下跌17點，逆價差0.16點。
11月電子期以1579.15點作收，下跌12.45點，成交122口。12月電子期以1577.65點作收，下跌13.25點，成交986口。
電子現貨以1576.25點作收，下跌11.55點；11月電子期貨與現貨相較，正價差2.9點。
11月金融期以2182.8點作收，下跌17點，成交199口。12月金融期以2189.8點作收，下跌11.6點，成交288口。
金融現貨以2182.96點作收，下跌11.63點；11月金融期貨與現貨相較，逆價差0.16點。實際收盤價以期交所公告為準。
