又有黑天鵝？ 台指期夜盤上半場「強震」 高低逾250點

台指期夜盤18日開盤後，在美股電子盤跌勢收斂中，以26,747點、下跌67點開出，雖一度上衝至26,959點、上漲145點，但在道瓊電子盤跌勢再次擴大、且跌破早盤低點，重挫市場人氣下，迅速壓回，高低震盪逾250點，截至晚間9點左右，約在26,774點、約下跌40點附近遊走。

美股電子盤18日的焦點，主要在於市場擔心黑天鵝再現。首先在於美國聯準會（Fed）的降息預期下滑至四成，同時，市場傳出明年上半年可能不降息的消息，加速資金撤離，另外，則是市場預期日本新任首相高市早苗可能推出的大規模財政刺激計劃，導致投資人與機構大舉賣出長天期債券，推升殖利率走勢，其中，日本20年期債券殖利率躍升至自1999年以來新高，10年期攀升至1.75%以上，接近2008年以來的最高水準，引發市場對利差交易可能引發新一波退場潮中，美元、美債同步走軟，日盤時，日股重挫逾1,600點，韓股大跌3.3%，也影響台指夜盤在上半場的走勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點時，在1,410元、平盤附近遊走，電子期下跌0.1%，半導體期上漲0.3%，中型100期貨指數上漲0.2%。

台股18日盤面各類股幾乎全面下跌，指數終場下跌691點，收26,756點，其中，外資現貨賣超485.3億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加3,521口至35,047口；投信賣超33.5億元，自營商賣超191.4億元，三大法人合計賣超710.3億元。

市場專家建議，就技術面來說，18日台股失守前低27,373點後引發新一波下殺走勢，最後成交量爆出逾6,000億元大量，顯示籌碼積極換手，因此，19日大盤有望出現多方抵抗，倘若繼續下跌，代表賣壓仍然沉重，不排除短線將進一步下探26,470點或是季線26,330點支撐。