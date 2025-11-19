全民權證／信驊 兩檔閃金光

快訊

信驊（5274）是全球伺服器遠端管理晶片（BMC）的龍頭，在昨（18）日台股大跌時，其卻逆勢上漲創下歷史新高價6,690元，成為資金積極轉入標的。

近年儘管經歷了伺服器產業庫存調整與總體經濟逆風，信驊股價仍展現出高度韌性，長期穩坐股王寶座，反映了其在市場上的獨占地位和高毛利率產品組合。法人表示，信驊受惠AI伺服器浪潮，其高單價、高複雜度的BMC需求，推升公司產品的平均售價（ASP）和獲利價值，且隨著Intel Eagle Stream和AMD Genoa等新伺服器平台滲透率提升，將持續挹注穩定營收。

權證發行商建議，看好信驊後市但考量其高昂股價的投資人，可買進價內外15％以內、到期天數90天以上的認購權證參與行情。（台新證券提供）

信驊 伺服器 權證
台指期 外資空單大增

台股昨（18）日呈開低走低格局，終場下跌691點、跌幅2.5%，收在全日最低的26,756點。台指期同步大跌676點至2...

期貨商論壇／神達期 長線看俏

神達（3706）產品橫跨AI伺服器、車用電子、智慧物聯裝置與智慧車載系統。受惠雲端資料中心擴建與AI算力需求持續升溫，1...

期貨商論壇／黃金期 伺機操作

近期黃金期貨價格漲跌不一，回到月初的盤整區間，主因在於美國政府開門後，白宮經濟顧問哈塞特表示，9月非農有望於近期補發，而...

緯穎、川湖 認購搶戲

第3季財報出爐，上市櫃公司創下歷史單季獲利最高紀錄，最受矚目的是EPS創新高、高EPS及高年增率者，包括：緯穎、智邦、奇鋐及雙鴻，EPS都在10元以上、創新高且年增逾倍，這些基本面佳且未來有AI需求挹注的個股，仍將是多頭指標。近期盤勢震盪起伏，正適合挑選相關權證短線操作。

奇鋐、雙鴻 押寶長天期

近年來隨著全球對AI算力需求的爆發式增長，伺服器功耗快速攀升，散熱解決方案已從傳統的氣冷時代，邁入高效能的液冷時代。散熱...

智邦放電 兩檔馬力強

智邦（2345）2026年營運展望維持樂觀。法人指出，智邦800G交換器明年仍將持續放量，成為推升整體營收動能。

