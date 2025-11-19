聽新聞
全民權證／信驊 兩檔閃金光
信驊（5274）是全球伺服器遠端管理晶片（BMC）的龍頭，在昨（18）日台股大跌時，其卻逆勢上漲創下歷史新高價6,690元，成為資金積極轉入標的。
近年儘管經歷了伺服器產業庫存調整與總體經濟逆風，信驊股價仍展現出高度韌性，長期穩坐股王寶座，反映了其在市場上的獨占地位和高毛利率產品組合。法人表示，信驊受惠AI伺服器浪潮，其高單價、高複雜度的BMC需求，推升公司產品的平均售價（ASP）和獲利價值，且隨著Intel Eagle Stream和AMD Genoa等新伺服器平台滲透率提升，將持續挹注穩定營收。
權證發行商建議，看好信驊後市但考量其高昂股價的投資人，可買進價內外15％以內、到期天數90天以上的認購權證參與行情。（台新證券提供）
