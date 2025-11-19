全民權證／AES 選價內外5%

AES-KY（6781）因法說會報喜，隨CSP大廠資本支出強勁，帶動BBU備援功率提升，法人看好明年的成長性，因而在台股昨（18）日大跳水，跌破27,000大關，盤面個股跌多漲少之際，股價依然逆勢大漲7.6%。

法人指出，儘管AES-KY第3季獲利不如預期，但由於受AI伺服器需求推升功率升級，目前主流的5kW將於明年升規，推動BBU價格與獲利率提高，且HVDC電源櫃BBU將於明年第4季末出貨，2027年放量。

法人預估AES-KY明年每股純益（EPS）年增30%、2027年再增45%，基於獲利成長動能強勁，因而建議「買進」。權證發行商建議，看好AES-KY後市表現的投資人，可挑選價內外5%內、距離到期日超過四個月的相關認購權證進行布局。（國泰證券提供）

