聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／技嘉 瞄準逾150天
技嘉（2376）在多款輝達（NVIDIA）AI伺服器的帶動下，伺服器出貨持續強勁，法人預期營收與獲利將維持向上動能，重申「買進」評等，建議相關權證可伺機布局。
法人分析，技嘉2025年伺服器業務將受惠於B200、B300、GB200、GB300等AI伺服器平台全面放量，預估技嘉伺服器營收占比將升至63%，年增26%；其中AI伺服器比重持續攀升，2025、2026年分別達88%、90%，占整體營收比重也提升至55%、61%，將成為未來最主要的成長引擎，中長線後市可期。
權證發行商建議，看好技嘉後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數150天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（元大證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言