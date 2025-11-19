快訊

全民權證／技嘉 瞄準逾150天

經濟日報／ 記者崔馨方整理

技嘉（2376）在多款輝達（NVIDIA）AI伺服器的帶動下，伺服器出貨持續強勁，法人預期營收與獲利將維持向上動能，重申「買進」評等，建議相關權證可伺機布局。

法人分析，技嘉2025年伺服器業務將受惠於B200、B300、GB200、GB300等AI伺服器平台全面放量，預估技嘉伺服器營收占比將升至63%，年增26%；其中AI伺服器比重持續攀升，2025、2026年分別達88%、90%，占整體營收比重也提升至55%、61%，將成為未來最主要的成長引擎，中長線後市可期。

權證發行商建議，看好技嘉後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數150天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（元大證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

伺服器 權證 技嘉
