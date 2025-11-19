智邦放電 兩檔馬力強

智邦（2345）2026年營運展望維持樂觀。法人指出，智邦800G交換器明年仍將持續放量，成為推升整體營收動能。

此外，智邦有望再取得新的雲端服務商（CSP）客戶，潛在ODM業務也是中長期帶來額外貢獻。

法人看好，智邦2026年營運展望維持樂觀，但對產能、人力與零組件供應等瓶頸仍抱持審慎態度。此外，智邦800G交換器仍將是2026年市場主流，1.6T技術則進入逐步成熟階段，相關產品布局持續深化。

智邦將沿著主要客戶的產品節奏推進，朝L10、L11更前段整合邁進，有助推升營收規模，但也將對毛利率造成一定壓力。隨著800G放量、與多家美系客戶合作持續擴大，整體營運動能仍偏正向。法人預估，智邦2025年營收可達約2,443億元。

展望後市，法人分析，智邦近期宣布多項擴產與投資計畫，不僅因應AI相關設備需求強勁、需提前布局產能，同時也著眼於人才招募與全球供應鏈深化。

由於台灣本地工程與製造人力相對吃緊，公司同步在海外擴建據點，以更有效滿足在地市場需求，並與當地製造夥伴合作，協助主要雲端服務商（CSP）擴大區域市場版圖、強化交付能力。因此，隨著大型CSP持續上修資本支出、AI建置需求展望維持強勁，2026年整體營運動能仍持正向看法。

