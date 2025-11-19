快訊

台積電前副總傳帶2奈米機密投美 高檢署分案偵辦

財劃法修法想雙贏 卓榮泰快收起硬嘴 展現軟功

奇鋐、雙鴻 押寶長天期

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
奇鋐董事長沈慶行。聯合報系資料照

近年來隨著全球對AI算力需求的爆發式增長，伺服器功耗快速攀升，散熱解決方案已從傳統的氣冷時代，邁入高效能的液冷時代。散熱雙雄奇鋐（3017）、雙鴻（3324）近來成為市場關注的焦點，其股價表現不僅反映了技術轉型的速度，也顯示出該產業未來的巨大潛力。

奇鋐與雙鴻的股價在過去一年中成長驚人，主要由兩大核心因素驅動：一、液冷技術滲透率提升，AI晶片（如輝達的H系列）的熱設計功耗（TDP）不斷突破天花板，傳統氣冷已難以應付；二、兩家公司在水冷板、歧管及冷卻液分配單元（CDU）等液冷關鍵零組件的超前部署，使其成為AI伺服器散熱解決方案的主要供應商。

雙鴻在最近的法說會中更預期，其伺服器營收比重將持續攀升，預估第4季伺服器占比將攀升至70％，並看好液冷產品將帶來二至三年的強勁成長動能。

營收結構優化與毛利率改善部分，液冷產品的技術門檻和系統整合複雜度高於氣冷，這帶來了更高的產品平均售價（ASP）。隨著液冷產品在產品組合中的滲透率顯著提升，兩家公司的毛利率結構得到優化，進一步推動了每股純益（EPS）的增長，對股價形成有力支撐。

奇鋐前三季稅後純益125.5億元，年增115.1％，EPS達32.25元，已超越以往各年度獲利，今年純益篤定寫新猷；雙鴻累計前三季歸屬母公司純益17.23億元，EPS為18.13元，預期第4季營運表現將與第3季相當。

權證發行商建議，儘管股價已反應部分利多，但中長期的產業趨勢仍強勁，看好奇鋐或雙鴻後市表現的投資人，可以買進價內外10％內、到期天數120天以上的認購權證參與行情。

