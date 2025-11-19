快訊

台積電前副總傳帶2奈米機密投美 高檢署分案偵辦

財劃法修法想雙贏 卓榮泰快收起硬嘴 展現軟功

緯穎、川湖 認購搶戲

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
緯穎。 聯合報系資料照
第3季財報出爐，上市櫃公司創下歷史單季獲利最高紀錄，最受矚目的是EPS創新高、高EPS及高年增率者，包括：緯穎、智邦、奇鋐及雙鴻，EPS都在10元以上、創新高且年增逾倍，這些基本面佳且未來有AI需求挹注的個股，仍將是多頭指標。近期盤勢震盪起伏，正適合挑選相關權證短線操作。

上市櫃公司第3季財報出爐後，法人開始動態調整投資布局，特別是每股純益（EPS）三高股，如緯穎（6669）、川湖（2059）等，市場高度矚目。儘管近日股價受盤勢影響拉回修正，不過法人認為，這反倒是逢低進場的好時機。投資人可透過認購權證低接布局。

由於受惠AI伺服器出貨帶動，緯穎第3季營運繳出亮眼佳績，單季營收2,668億元，季增21%、年增172%，優於法人預期，單季EPS達82.92元，營收與獲利均較去年同期倍數成長，並創歷史新高。

展望後市，法人指出，由於緯穎自9月起已開始為甲骨文出貨GB200，估計第4季出貨量600~800櫃；而甲骨文明年需求高達2.5萬櫃，緯穎約占10~15%，換算緯穎在此專案出貨2,500~3,800櫃，成為推動營運成長的關鍵動能。

伺服器滑軌大廠川湖，同樣受惠AI伺服器出貨暢旺的帶動，第3季稅後純益39.97億元，創單季歷史新高，季增550%，年增246%；單季EPS達33.55元，季增4.21倍、年增1.77倍，表現相當亮麗搶眼。

展望2026年，除了川湖高層很有信心外，法人認為，川湖營運仍將以AI伺服器為主，不論是輝達的GB系列、或ASIC相關應用，版圖商機都將再擴張；而廚具滑軌預期也將有一成左右的成長空間，因而全年營收預期將較今年增逾三成。

權證發行商建議，看好緯穎、川湖等「EPS三高股」後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%內、剩餘天數超過四個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

緯穎 EPS
延伸閱讀

AI伺服器出貨強！小摩點名3領域、7台廠營運升溫

外資高喊緯穎8000元！網猜「準備出貨」：我OK你先買

信驊、緯穎 瞄準90天

緯穎大量導入自動化設備

相關新聞

台指期 外資空單大增

台股昨（18）日呈開低走低格局，終場下跌691點、跌幅2.5%，收在全日最低的26,756點。台指期同步大跌676點至2...

期貨商論壇／神達期 長線看俏

神達（3706）產品橫跨AI伺服器、車用電子、智慧物聯裝置與智慧車載系統。受惠雲端資料中心擴建與AI算力需求持續升溫，1...

期貨商論壇／黃金期 伺機操作

近期黃金期貨價格漲跌不一，回到月初的盤整區間，主因在於美國政府開門後，白宮經濟顧問哈塞特表示，9月非農有望於近期補發，而...

緯穎、川湖 認購搶戲

奇鋐、雙鴻 押寶長天期

近年來隨著全球對AI算力需求的爆發式增長，伺服器功耗快速攀升，散熱解決方案已從傳統的氣冷時代，邁入高效能的液冷時代。散熱...

智邦放電 兩檔馬力強

智邦（2345）2026年營運展望維持樂觀。法人指出，智邦800G交換器明年仍將持續放量，成為推升整體營收動能。

