期貨商論壇／神達期 長線看俏

神達（3706）產品橫跨AI伺服器、車用電子、智慧物聯裝置與智慧車載系統。受惠雲端資料中心擴建與AI算力需求持續升溫，10月營收月增21.2%、年增70%，連續兩個月站上百億元、並創下單月新高，隨產線出貨穩定成長，預期第4季伺服器需求將持續強勁。

神達旗下神雲科技於Supercomputing 2025會中展示出全系列的機櫃級解決方案，聚焦液冷、效能與模組化架構，全面對準新一代高密度資料中心需求，其中48U EIA AI液冷機櫃MR1100系列能在一櫃內支援64-256顆AI GPU，鎖定雲端巨頭與AI模型訓練市場。神達也展示多項成功案例，包括協助法國雲端服務供應商實現永續HPC、加速OCP伺服器在美國資料中心的部署，及提供全球雲端網路安全業者客製化即插即用整機櫃服務。

展望後市，AI伺服器已成神達主要成長引擎，在全球CSP業者持續擴大AI基建，長期整體伺服器需求上升趨勢不變，加上竹南與越南產能逐步到位，出貨可望維持強勁。

法人認為，神達在液冷技術、整機櫃設計與大規模AI叢集整合具明顯競爭優勢，將在AI資料中心建置潮中受惠最深，營運動能可望延續至明年，具備中長期投資價值。（兆豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。