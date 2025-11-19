期貨商論壇／黃金期 伺機操作

近期黃金期貨價格漲跌不一，回到月初的盤整區間，主因在於美國政府開門後，白宮經濟顧問哈塞特表示，9月非農有望於近期補發，而10月非農僅能公布企業調查，就業家庭調查無法執行，意味失業率無法產生。

缺乏完整數據將削弱Fed在12月會議前的資訊可信度，目前愈來愈多官員對12月降息立場保持鷹派，Fed副主席傑弗遜表示，當前就業面臨的風險有所上升，通脹的風險近期可能下降，但靠近中性利率時決策仍須謹慎前行，進一步降低12月降息預期。

然而黃金本身不會生利息，屬於抗通膨資產，低利率環境的表現良好，而降息預期一但減弱，上漲的動力也會同步減弱，從芝商所（CME）的FedWatch來觀察，目前投資人們認為12月降息機率低於50%，屬實對於黃金短線走勢不利。

以總體經濟層面來說，面對ETF的買盤與各國央行對於黃金的需求，長期來說仍然持續看好黃金走勢，如多家投行對於黃金的長期看法一致，黃金當前為多頭技術性修正，長期來看是良好機會。然而短線上的波動，確實會受到利率與市場情緒的影響，考驗投資人對於風險的管理能力。

（永豐期貨提供）

