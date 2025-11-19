台指期 外資空單大增

台股昨（18）日呈開低走低格局，終場下跌691點、跌幅2.5%，收在全日最低的26,756點。台指期同步大跌676點至26,805點，正價差為48.88點。在市場悲觀氣氛下，外資在台指期未平倉淨空單大增3,521口，擴大至35,047口。

三大法人在台指期淨空單昨天增加2口至8,814口，其中外資淨空單增加3,521口至35,047口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,218口至13,091口。

其中，昨日外資現貨賣超、期貨淨空單擴增，自營商選擇權淨部位，目前以買賣權作布局；近月選擇權籌碼呈現悲觀，賣權OI大於賣權OI差距為2萬餘口，買權OI增量明顯增加。周選擇權方面，買權賣權OI增量依舊相當，目前月選悲觀、周選則是保守樣貌。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守態勢，月選悲觀、周選保守，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股跌破頸線，整體形態上略有頭部成形跡象，後市轉以保守看待。

元富期貨認為，台指期昨日開低走低，早盤一度止跌回升，但在各類股全數走跌影響下，一路下殺跌破27,000點關卡，終場以黑K棒留上影線作收。目前指數持續走跌，並且未見止跌訊號出現，上檔均線逐漸轉為下彎趨勢，顯示上方壓力沉重，短線上建議保守看待。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，11月大量區買權OI落在28,000點，賣權最大OI落在25,000點，月買權最大OI落在27,700點，月賣權最大OI落在25,300點。外資台指期買權淨金額1.11億元、賣權淨金額-0.93億元，整體選擇權籌碼面偏空。

整體來說，在降息預期明顯降溫後，市場信心不足，其中最具警訊的指標之一就是遠月期貨的正價差正在快速收斂，這意味著市場已不願意替未來支付更高溢價，代表主力對未來的預期報酬在下降，也顯示資金僅願意停留在短線避險而不是布局長線行情。