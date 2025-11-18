快訊

傳台積電前高層羅唯仁帶走先進製程2奈米機密 經長：由台積說明

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

台指期重挫676點收26,805點 台積電期下跌40元收1405元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台指期18日開低走低，終場收在26,805點，下跌676點，跌幅2.46%，法人指出，資金縮手導致盤勢呈現上下不願突破的悶局，短線就算反彈也多半缺乏續航力，這種被政策壓著打的盤型仍需要等明確結論才能重回趨勢。

另外，台積電期收1,405元，下跌40元，電子期下跌2.83%，中型100期貨下跌2.67%。

法人指出，輝達（NVIDIA）擬於11/19美股盤後公布迄10月底之第3季財報，市場預期受惠於超大規模雲端業者上季資本支出高於預期、看好Blackwell晶片加速量產，預估營收可望年增55%至57%達545億至550億美元，投資人關注輝達對AI未來展望。

另外，法人表示，外資在尚未看到關稅政策最終版本前不願加碼，僅以部位微調應對；同時這幾天沸沸揚揚的匯率問題再次浮上檯面，使新台幣短線走勢成為市場最忌諱的黑天鵝，任何風吹草動都足以讓外資按下暫停鍵。在關稅與匯率兩大不確定性持續交錯的情況下，多頭追價意願自然薄弱，只能被迫以震盪方式等待變數落地。

輝達 匯率
