台指期 上下不破悶局

台股昨（17）日呈開高震盪壓回，早盤一度反彈上漲接近300點，但高檔賣壓仍重，終場指數上漲49點，收在全日最低的27,447點。台指期同步收紅，上漲75點、至27,479點，正價差為31.69點。

在台指期淨部位方面，三大法人昨淨空單減少790口至8,812口，其中外資淨空單減少3,069口至31,526口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少768口至14,309口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前以買賣權作布局；近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為四千餘口，買權賣權OI總量相去不遠；周選擇權方面，買權賣權OI增量依舊相當，目前選擇權多空皆無表態。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日11月大量區買權OI落在28,600點，賣權最大OI落在25,000點，月買權最大OI落在29,100點，月賣權最大OI落在25,300點。外資台指期買權淨金額1.83億元、賣權淨金額-0.45億元，整體選擇權籌碼面偏多。整體來說，在關稅與匯率兩大不確定性持續交錯下，多頭追價意願轉弱，只能被迫以震盪方式等待變數落地，而資金縮手導致盤勢呈現上下不願突破的悶局，短線就算反彈、也多半缺乏續航力，這種被政策壓著打的盤型仍需要等明確結論才能重回趨勢。

群益期貨表示，昨日外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權保守態勢，月、周選擇權保守不變，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股正測試11月5日低點頸線位置，短線一旦放量跌破該位置，台股將轉以保守看待。

元富期貨認為，台指期昨日呈開高震盪格局，開盤雖一度向上，但未能有效突破5日線壓力，指數隨即在權值股走弱影響下回落整理，以黑K棒留上影線作收。目前指數仍壓抑在月線之下，不過，整體仍屬於技術性修正，短線在指數站回月線以前，預期維持震盪走勢。