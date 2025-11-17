期貨商論壇／原油期 保守看待

經濟日報／ 記者周克威整理

美國能源資訊署（EIA）最新報告顯示，截至7日當周，美國原油庫存增幅遠高於市場預期，引發供過於求擔憂，在全球需求未有明顯提升下，現階段供給過剩問題恐壓抑油價的上漲動能，整體原油表現終將回歸基本面考量。

EIA在最新短期能源展望指出，預期全球原油庫存在2026年將持續增加，且平均每日增量將來到約220萬桶，高於2025年的180萬桶；石油輸出國組織的報告則預測，明年全球石油供給將與需求持平或略為過剩，相較之下，看法雖較為樂觀，但其表示因美國產量高於預期，今年第3季原油供應轉為過剩，仍大幅增加油價續弱的風險。

在技術面上，原油期貨自6月中旬至今，仍維持下降趨勢，若價格來到前波低點附近，在觀察是否形成底部型態的同時，仍須留意持續破底的可能性。

總體而言，在全球經濟活動恢復速度不如預期、美國產能強勢復甦且庫存激增，以及大型機構對於今明兩年原油供給看法偏向悲觀之下，原油期貨或持續籠罩在供需失衡的陰影下，整體延續偏空格局的機率較高，對於想進場參與能源行情的投資人，可以透過台灣期交所推出的「布蘭特原油期貨」，此期貨屬於小型契約，交易門檻低，採新台幣計價，並以現金交割。須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（統一期貨提供）

期貨 美國 石油
