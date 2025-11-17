期貨商論壇／匯率期 避險利器

經濟日報／ 記者周克威整理

近期全球金融市場重新調整對主要央行的政策預期，原先市場普遍押注的降息循環正迅速降溫，降息預期減少意味美元利差優勢延續，美元可能維持強勢甚至再次走高，對包括新台幣、日圓、韓元在內的亞洲貨幣造成壓力，並直接推升跨幣別匯率期貨市場的避險需求。

日圓仍是全球市場的核心風險指標。因日本央行在正常化政策步伐反覆，使市場對日圓利差與未來方向存有高度不確定。日圓匯期交易量顯著成長，法人利用期貨管理匯兌曝險與槓桿部位，一旦市場押注日本升息可能提前啟動，日圓期貨多單往往率先反映，顯示期貨市場已成為觀察日本政策方向的重要前導。

歐元則處於能源成本不確定、製造業景氣疲弱與ECB政策轉折的多重壓力下，歐元匯率期貨通常具備較高流動性，法人利用期貨觀察全球資金的避險流向。若美元持續強勢、歐洲經濟無法擺脫衰退風險，歐元相對弱勢的格局將延續，企業端也會增加歐元避險比率以確保歐洲市場營運成本穩定。

綜觀來看，降息預期的逆轉讓全球貨幣重新面臨利差與資金流動的壓力，多幣別匯率期貨因此成為法人與企業判斷全球資金流向、管理營運成本與對沖短期風險的核心工具。未來在政策訊號與國際景氣未明確反轉前，匯率期貨的跨幣別相對強弱將持續提供市場重要線索。（永豐期貨提供）

期貨 市場 日本央行
