全民權證／南俊國際 選逾120天

經濟日報／ 記者高瑜君整理

南俊國際（6584）第3季稅後純益1.3億元，創掛牌以來新高，季增1,500%，年增195%，第3季每股純益（EPS）為1.99元。第2季EPS為0.13元，去年同期EPS為0.66元；累計今年前三季稅後純益2.03億元，年增44.8%，今年前三季EPS為3.11元，去年同期EPS為2.15元。

展望後市，法人指出，第4季開始出貨GB 300產品，預期將帶動營運逐月成長，且2026年上半將有多條新產線及自動化設備進駐，產能相較目前將有望翻倍成長，同時將降低費用，預計能提升毛利率，將同時推動營收及獲利成長。

看好南俊國際後市表現的投資人，可買進價內外20%以內、距離到期日120天以上的認購權證靈活操作。（元大證券提供）

EPS
