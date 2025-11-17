台達電、一詮 權證盯長天期

受到不確定性影響，台股昨（17）日多頭追價意願偏低，終場指數僅小漲49點，收27,447點。發行券商指出，看好AI族群如台達電（2308）、一詮（2486）等後市表現的投資人，可以留意相關權證的布局機會。

電源龍頭台達電第3季稅後純益186.06億元，年增50.7%，比第2季成長33.3%，每股純益（EPS）達7.16元，續創歷史新高；累計前三季稅後純益427.84億元，比去年同期大幅成長52.5%，EPS達16.47元，主要受惠電源零組件、基礎建設等出貨升溫帶動。

進入第4季，台達電10月營收573.84億元，較去年同期大幅成長47.8%，也比9月再微增0.6%，續創歷史新高。累積今年前十月營收4,506.56億元，年增率30.3%。法人認為，台達電將於HVDC世代由零組件供應商轉為供應鏈主導者。2025年下半，GB200備貨動能強勁，包含AI電源供應器及液冷散熱產品，公司也將推出12kW電源供應器產品。

受惠於半導體業務需求強勁，散熱導線架廠一詮第3季稅後純益5,100萬元，較去年同期由虧轉盈，第3季每股純益0.22元；累計前三季每股純益0.16元，較去年同期的0.04元大增。累計前十月營收50.1億元，年增11.5%。權證發行商建議，看好台達電、一詮可買進價內外15%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。