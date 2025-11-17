台達電、一詮 權證盯長天期

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

受到不確定性影響，台股昨（17）日多頭追價意願偏低，終場指數僅小漲49點，收27,447點。發行券商指出，看好AI族群如台達電（2308）、一詮（2486）等後市表現的投資人，可以留意相關權證的布局機會。

電源龍頭台達電第3季稅後純益186.06億元，年增50.7%，比第2季成長33.3%，每股純益（EPS）達7.16元，續創歷史新高；累計前三季稅後純益427.84億元，比去年同期大幅成長52.5%，EPS達16.47元，主要受惠電源零組件、基礎建設等出貨升溫帶動。

進入第4季，台達電10月營收573.84億元，較去年同期大幅成長47.8%，也比9月再微增0.6%，續創歷史新高。累積今年前十月營收4,506.56億元，年增率30.3%。法人認為，台達電將於HVDC世代由零組件供應商轉為供應鏈主導者。2025年下半，GB200備貨動能強勁，包含AI電源供應器及液冷散熱產品，公司也將推出12kW電源供應器產品。

受惠於半導體業務需求強勁，散熱導線架廠一詮第3季稅後純益5,100萬元，較去年同期由虧轉盈，第3季每股純益0.22元；累計前三季每股純益0.16元，較去年同期的0.04元大增。累計前十月營收50.1億元，年增11.5%。權證發行商建議，看好台達電、一詮可買進價內外15%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

台達電 營收
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

全民權證／華邦電 選長天期

聖暉、亞翔 聚焦長天期

美債殖利率又升高！辣媽揭「3大事」影響：但下判斷還早...要等開門再看

鴻海、緯創 押寶長天期

相關新聞

台指期 上下不破悶局

台股昨（17）日呈開高震盪壓回，早盤一度反彈上漲接近300點，但高檔賣壓仍重，終場指數上漲49點，收在全日最低的27,4...

期貨商論壇／原油期 保守看待

美國能源資訊署（EIA）最新報告顯示，截至7日當周，美國原油庫存增幅遠高於市場預期，引發供過於求擔憂，在全球需求未有明顯...

期貨商論壇／匯率期 避險利器

近期全球金融市場重新調整對主要央行的政策預期，原先市場普遍押注的降息循環正迅速降溫，降息預期減少意味美元利差優勢延續，美...

華星光、波若威 權證四檔靚

AI需求爆發，全球雲端與資料中心對高速光通訊元件需求急速上升，使得「矽光子概念股」成為台股多頭近來追搶的重點。昨（17）...

台達電、一詮 權證盯長天期

受到不確定性影響，台股昨（17）日多頭追價意願偏低，終場指數僅小漲49點，收27,447點。發行券商指出，看好AI族群如...

全民權證／南俊國際 選逾120天

南俊國際（6584）第3季稅後純益1.3億元，創掛牌以來新高，季增1,500%，年增195%，第3季每股純益（EPS）為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。