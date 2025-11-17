聽新聞
華星光、波若威 權證四檔靚

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

AI需求爆發，全球雲端與資料中心對高速光通訊元件需求急速上升，使得「矽光子概念股」成為台股多頭近來追搶的重點。昨（17）日華星光（4979）大漲4.3%、波若威（3163）也收漲3.5%，在矽光子族群中表現相當強勢。

光通訊主動元件大廠華星光，受惠AI伺服器、高速傳輸需求強勁，長線產業成長動能明確。法人指出，華星光受矽光後段製程產能逐步增加，加上客戶來自更多AI相關需求不斷提升，驅動營收與獲利持續成長。

其中、晶粒業務表現亮眼，法人預估2026年產能將較2025年激增一倍，而華星光的客戶也將切入更多的AI相關公司，因此法人估計華星光明年營收將較今年大增六成、每股純益（EPS）逼近10元水準，年增逾八成，因而激勵股價勢盛。

波若威是全球AI龍頭大廠輝達（NVIDIA）指定的CPO合作伙伴，加上Meta與甲骨文二大科技龍頭採用輝達的Spectrum-X網路交換器，藉以提升AI及資料傳輸效率，因而引發市場多頭的想像空間。

法人解析，波若威作為輝達的合作夥伴，切入了CPO相關產品市場，有助其在高速傳輸需求提升的背景下，進一步鞏固市場地位；而波若威在CPO技術領域的進展，更將為其帶來長期的增長潛力，因而後市正向看好。

權證發行商建議，看好華星光、波若威等「矽光子概念股」後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%內、剩餘天數超過四個月等條件為主。

華星光 AI 波若威
