捍衛母校尊嚴！電機系校友喊發400份雞排：台大生絕不匿名

梧棲龍忠蛋行問題蛋流向公布 遍及下游5區35家…恐都已下肚

林佳龍參戰桃園市長？張善政引「雷根名言」：不因對手年紀輕而攻擊

11月電子期漲 金融期跌

中央社／ 台北17日電

台北股市今天上漲49.81點，收27447.31點。11月電子期收1637.65點，上漲10.85點，正價差3.43點；11月金融期收2218點，下跌20.6點，正價差1.23點。

11月電子期以1637.65點作收，上漲10.85點，成交1072口。12月電子期以1630.3點作收，上漲3.55點，成交67口。

電子現貨以1634.22點作收，上漲6.9點；11月電子期貨與現貨相較，正價差3.43點。

11月金融期以2218點作收，下跌20.6點，成交502口。12月金融期以2222.2點作收，下跌18.2點，成交77口。

金融現貨以2216.77點作收，下跌14.97點；11月金融期貨與現貨相較，正價差1.23點。實際收盤價以期交所公告為準。

