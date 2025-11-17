市場態度保守！台指期小漲 終場收27,479點、漲75點

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台指期17日小漲，終場收在27,479點，上漲75點，漲幅0.27%，法人指出，整體架構已透露出資金撤退、情緒降溫與利多鈍化的訊號，只要降息預期再被壓低，回測 9 月價位的機率將快速上升，短線需高度留意波動擴大的可能性。

另外，台積電期收1,445元，上漲15元，電子期上漲0.67%，中型100期貨下跌0.03%。

台指期淨部位方面，上周五三大法人淨空單增加1,625口至9,602口，其中外資淨空單大增3,081口至34,595口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少454口至15,077口。

法人指出，台股近期反覆在區間中掙扎，根源在於市場對年底降息的押注已提前反應，10 月行情多半已把 12 月降息的利多吃掉，因此現在除了降息之外幾乎沒有新題材能支撐指數再往上攻，尤其美國降息機率從原先偏高的水準滑落至更接近五五開，讓全球風險情緒從先前的樂觀逐步轉向保守。

