南亞、大成鋼 權證押長天期

市場對全球景氣復甦的期待持續增溫，兩大指標企業塑化及電子材料龍頭南亞（1303），以及美國鋁材與不鏽鋼通路大廠大成鋼（2027）近期股價表現各具題材，吸引投資人高度關注。

南亞為台塑集團核心成員，業務橫跨塑膠、聚酯、化工及電子材料四大領域；儘管傳統塑化產品受全球供需影響仍在築底，但法人看好其高附加價值的電子材料事業將成為營運主要增長引擎。

隨著AI、5G等新興應用對高階CCL（銅箔基板）與環氧樹脂需求增加，南亞的產品結構持續優化，有望拉升整體獲利能力。南亞鎖定電子及半導體創新應用材料、低碳與綠色產品、健康應用醫材等三大產業發展趨勢作為轉型標竿。

近期南亞股價在電子事業利多消息帶動下股價連續七日上漲，尤以高階電子材料的轉型大計有成，顯示市場對其轉型成果給予正面評價。

大成鋼憑藉其在美國龐大且完整的通路體系，成為北美最大的鋁板、不鏽鋼庫存分銷商之一。受惠於美國基礎建設及製造業回流政策，以及嚴格的進口反傾銷稅，大成鋼在美國市場的定價權與營收穩定性高。

隨著美國經濟數據保持韌性，終端需求，如航太、汽車及工業領域的回溫，預期將為大成鋼帶來強勁營收動能。大成鋼股價近期隨國際金屬價格波動，但長期仍享有美國內需穩定結構性優勢。

權證發行商建議，南亞受惠於電子材料轉型，大成鋼受惠美國市場的結構性優勢，兩者皆具備中長期投資價值，看好後市的投資人可買進價內外20％內、到期日100天以上的權證參與行情。