台光電、健策 權證四檔帶勁

台股近一周下跌253點，不過盤面上仍有部分電子族群維持強勢，其中台光電（2383）、健策（3653）股價上揚，發行券商建議，對相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

台光電10月營收80.8億元，月增1%、年增39%，短期AI、800G需求延續，但美系CSP客戶AI ASIC平台逐漸進入世代轉換，且部分消費性電子需求出現季節性衰退。長期而言，法人預期，2026年台光電在各大美系CSP AI ASIC、美系AI GPU Switch Tray供應鏈皆為主要供應商，而M9 CCL在美系AI GPU亦具有開發領先地位。

法人指出，受惠ASIC、GPU AI伺服器的擴張及800G交換器需求增加，預期M8 CCL出貨量在2026年將超過每月100萬片。而M9等級CCL產品將從2026年下半年開始進入大量生產階段，且台光電將是獨家供應商。此外，公司預期M9等級CCL的出貨量將在2027年顯著上升，帶動獲利進一步成長。

健策第3季稅後純益13.55億元，季增20.8%，年增75.9%，每股純益9.49元；今年前三季稅後純益38.48億元，年增65%，每股純益26.92元，創新高。

法人表示，隨AI應用功耗攀升，微通道蓋板（MLCP）正浮現為伺服器散熱新賽道，健策長期深耕均熱片，與晶圓、封測廠緊密合作，且產線與設備更貼近半導體需求，被市場視為最具優勢供應商。外資預期，在AI GPU與ASIC散熱設計功耗（TDP）提升驅動下，健策產品規格將升級。從2024年至2027年，每股純益年均複合成長率（CAGR）將達80%。

權證發行商建議，看好個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。