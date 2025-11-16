聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／臺慶科 選逾100天
被動元件廠臺慶科（3357）受惠於市場庫存回補需求升溫，加上長期深耕高效能運算（HPC）及車用電子領域，近期股價走勢強勁，站穩多條均線之上，展現強勁多頭氣勢。
法人指出，AI伺服器與電動車滲透率提升，臺慶科在電感、積層陶瓷電容（MLCC）等關鍵產品線的出貨量與平均單價（ASP）有望同步增長，營收結構將持續優化，展望樂觀。今年因銀價大漲，供應商成本增加，臺慶科11月起針對代理商調價，漲幅達雙位數百分比。
權證發行商建議，看好臺慶科後續爆發力的投資人，可選擇價內外20％內、到期日100天以上相關認購權證參與行情。（國泰證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言