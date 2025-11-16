聽新聞
全民權證／臺慶科 選逾100天

經濟日報／ 記者黃彥宏整理

被動元件廠臺慶科（3357）受惠於市場庫存回補需求升溫，加上長期深耕高效能運算（HPC）及車用電子領域，近期股價走勢強勁，站穩多條均線之上，展現強勁多頭氣勢。

法人指出，AI伺服器與電動車滲透率提升，臺慶科在電感、積層陶瓷電容（MLCC）等關鍵產品線的出貨量與平均單價（ASP）有望同步增長，營收結構將持續優化，展望樂觀。今年因銀價大漲，供應商成本增加，臺慶科11月起針對代理商調價，漲幅達雙位數百分比。

權證發行商建議，看好臺慶科後續爆發力的投資人，可選擇價內外20％內、到期日100天以上相關認購權證參與行情。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 被動元件廠
