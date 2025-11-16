聽新聞
全民權證／世芯 二檔有看頭

經濟日報／ 記者崔馨方整理

世芯-KY（3661）營運爆發點即將到來，Trainium 3的貢獻持續上修，時程更有提前跡象。法人表示，世芯2026年將迎來實質爆發，並在下一代Trainium 4接棒下，營運高速成長將延續至2029年。

法人觀察，AWS於台積電2026年CoWoS投片量自9萬片上修至12萬片，加上Trainium 2.5部分產能移轉至Trainium 3，使世芯負責的投片量明顯上調，預估由3萬至3.5萬片提升到4萬至4.5萬片，營收貢獻同步上修。而加密貨幣專案將成為未來的重要引擎。

權證發行商建議，投資人可挑選價內外20%以內、剩餘天數超60天等條件為主的相關權證。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

世芯 權證
