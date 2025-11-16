全民權證／儒鴻 挑價內外15%
儒鴻（1476）因對等關稅底定及匯率回穩，客戶下單力道好轉，訂單能見度維持約六個月，公司致力導入新產品及爭取新客戶，法人指出，紡織業營運谷底已過，對儒鴻後市表現正面看待。
法人指出，儒鴻接單回溫，但後續仍須觀察年末檔期銷售狀況，毛利率方面，持續推出新品，預期表現將逐步好轉。
儒鴻與品牌客戶開發計畫持續，預計有三個新客戶加入，而漲價預期心理使消費者提前採購，有助品牌商去化庫存，預期2026年回補庫存訂單浮現，搭配世足賽訂單需求，有利營運回溫。
權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的權證。（兆豐證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
