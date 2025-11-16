全民權證／儒鴻 挑價內外15%

經濟日報／ 記者徐牧民整理

儒鴻（1476）因對等關稅底定及匯率回穩，客戶下單力道好轉，訂單能見度維持約六個月，公司致力導入新產品及爭取新客戶，法人指出，紡織業營運谷底已過，對儒鴻後市表現正面看待。

法人指出，儒鴻接單回溫，但後續仍須觀察年末檔期銷售狀況，毛利率方面，持續推出新品，預期表現將逐步好轉。

儒鴻與品牌客戶開發計畫持續，預計有三個新客戶加入，而漲價預期心理使消費者提前採購，有助品牌商去化庫存，預期2026年回補庫存訂單浮現，搭配世足賽訂單需求，有利營運回溫。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的權證。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

儒鴻 權證 讀者
成衣廠拓新客戶 儒鴻、廣越、振大環球明年營運看升

關稅明朗 成衣4強明年擴廠鎖定印尼、孟加拉、約旦

日月光、京元電 權證押長天期

台達電、光寶科 權證四檔搶鏡

台指期 外資保守布局

台股上周五（14日）開低收低，終場大跌506點、以27,397點作收；台指期下跌577點、至27,401點，正價差為3....

黃金期 留意風險

近期黃金市場再度成為焦點。受美國政府因長期停擺造成數據停滯，及川普財政政策影響，成為推升黃金避險需求的主要動力，價格突破...

南亞科期 前景佳

南亞科（2408）受記憶體市場供需失衡驅動，近期營運與股價均呈現顯著波動。南亞科規劃自第3季起提升投片量，目標從6萬片提...

台光電、健策 權證四檔帶勁

台股近一周下跌253點，不過盤面上仍有部分電子族群維持強勢，其中台光電（2383）、健策（3653）股價上揚，發行券商建...

南亞、大成鋼 權證押長天期

市場對全球景氣復甦的期待持續增溫，兩大指標企業塑化及電子材料龍頭南亞（1303），以及美國鋁材與不鏽鋼通路大廠大成鋼（2...

