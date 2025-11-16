南亞科（2408）受記憶體市場供需失衡驅動，近期營運與股價均呈現顯著波動。南亞科規劃自第3季起提升投片量，目標從6萬片提升至明年第4季的6.5萬片，新增產能以1B製程為主，主要生產20奈米與1B製程DDR4，並保留部分1B製程產能用於DDR5。

南亞科10月營收月增18.6%、年增262.3%，累計前十月年增49.3%，創下自2021年9月以來新高。獲利方面，受惠DRAM價格上漲與出貨量增加，第3季轉虧為盈，終結連11季虧損；今年第3季DRAM平均售價季增逾四成，第4季毛利率與獲利狀況可望持續改善。

展望2026年，南亞科受惠CSP一般伺服器拉貨動能強勁，且MSFT伺服器Ice Lake平台仍有30%~40%以DDR4為主，將使DDR4報價季增延續至明年第2季；受各家原廠EOL進程不確定性，多家PC OEM轉向南亞科洽談供貨長約；另外，DDR5亦將因需求強勁推動漲價，產能利用率有望維持滿載，有助DDR5出貨占比提升，並帶動推升整體營運動能。

技術面來看，南亞科自9月5日收出長紅K，成功站上所有均線，帶動指數突破整理區間上緣後，均線亦陸續翻揚形成多頭排列，在11月14日大盤相對弱勢下，南亞科期貨仍以紅K棒作收，並以10日均線作為支撐，顯示技術面表現仍相當強勁，有利多方格局延續發展。（國票期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）