南亞科期 前景佳

經濟日報／ 記者周克威整理

南亞科（2408）受記憶體市場供需失衡驅動，近期營運與股價均呈現顯著波動。南亞科規劃自第3季起提升投片量，目標從6萬片提升至明年第4季的6.5萬片，新增產能以1B製程為主，主要生產20奈米與1B製程DDR4，並保留部分1B製程產能用於DDR5。

南亞科10月營收月增18.6%、年增262.3%，累計前十月年增49.3%，創下自2021年9月以來新高。獲利方面，受惠DRAM價格上漲與出貨量增加，第3季轉虧為盈，終結連11季虧損；今年第3季DRAM平均售價季增逾四成，第4季毛利率與獲利狀況可望持續改善。

展望2026年，南亞科受惠CSP一般伺服器拉貨動能強勁，且MSFT伺服器Ice Lake平台仍有30%~40%以DDR4為主，將使DDR4報價季增延續至明年第2季；受各家原廠EOL進程不確定性，多家PC OEM轉向南亞科洽談供貨長約；另外，DDR5亦將因需求強勁推動漲價，產能利用率有望維持滿載，有助DDR5出貨占比提升，並帶動推升整體營運動能。

技術面來看，南亞科自9月5日收出長紅K，成功站上所有均線，帶動指數突破整理區間上緣後，均線亦陸續翻揚形成多頭排列，在11月14日大盤相對弱勢下，南亞科期貨仍以紅K棒作收，並以10日均線作為支撐，顯示技術面表現仍相當強勁，有利多方格局延續發展。（國票期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

南亞科 期貨交易
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

南亞、台化連飆漲停！網驚呼「四寶重返榮耀」：三個月風向完全不同

他看壞「記憶體基本面」放空南亞科！網唱衰：不是好空點

AI不缺GPU缺DDR4？網猜「短料延續到2026」：記憶體還有行情

外資賣超173億元！這檔記憶體股價創高 竟遭賣超2.5萬張

相關新聞

台指期 外資保守布局

台股上周五（14日）開低收低，終場大跌506點、以27,397點作收；台指期下跌577點、至27,401點，正價差為3....

黃金期 留意風險

近期黃金市場再度成為焦點。受美國政府因長期停擺造成數據停滯，及川普財政政策影響，成為推升黃金避險需求的主要動力，價格突破...

南亞科期 前景佳

南亞科（2408）受記憶體市場供需失衡驅動，近期營運與股價均呈現顯著波動。南亞科規劃自第3季起提升投片量，目標從6萬片提...

台光電、健策 權證四檔帶勁

台股近一周下跌253點，不過盤面上仍有部分電子族群維持強勢，其中台光電（2383）、健策（3653）股價上揚，發行券商建...

南亞、大成鋼 權證押長天期

市場對全球景氣復甦的期待持續增溫，兩大指標企業塑化及電子材料龍頭南亞（1303），以及美國鋁材與不鏽鋼通路大廠大成鋼（2...

全民權證／儒鴻 挑價內外15%

儒鴻（1476）因對等關稅底定及匯率回穩，客戶下單力道好轉，訂單能見度維持約六個月，公司致力導入新產品及爭取新客戶，法人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。