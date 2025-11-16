近期黃金市場再度成為焦點。受美國政府因長期停擺造成數據停滯，及川普財政政策影響，成為推升黃金避險需求的主要動力，價格突破每盎司4,100美元關卡，創下二周新高，然因行情波動劇烈，投資人需謹慎留意風險。

這波金價上漲並非單純的暴衝，而是呈現階梯式穩健攀升的多頭趨勢。儘管在突破4,000美元大關後，經歷短暫的獲利了結性修正，但強大的支撐力道迅速帶動價格止穩，顯示市場對黃金避險需求和長期信心堅定。

技術面上，金價已從近期底部技術反彈，並在4,000至4,200美元形成盤整區間，預計短期內仍有震盪調整可能，但中長期黃金價格走勢偏多，且有望在2026年持續上揚。

展望後市，基於對美元儲備地位信任動搖，及分散外匯儲備風險的考量，全球央行正以創紀錄的速度大規模買入黃金，為黃金價格提供強而有力的支撐，加上全球貿易保護主義抬頭，共同推升避險資產的需求，若美國經濟數據顯示疲弱、聯準會轉為鴿派、美元進一步承壓，黃金可能再創新高。

投資人除可透過實體黃金與基金參與市場外，台灣期貨交易所上市黃金期貨及台幣黃金期貨合約，分為一般及盤後交易時段符合國內投資人的交易時段，並同步全球市場的動態，是另一種投資黃金有利的方式。（華南期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）