黃金期 留意風險

經濟日報／ 記者周克威整理

近期黃金市場再度成為焦點。受美國政府因長期停擺造成數據停滯，及川普財政政策影響，成為推升黃金避險需求的主要動力，價格突破每盎司4,100美元關卡，創下二周新高，然因行情波動劇烈，投資人需謹慎留意風險。

這波金價上漲並非單純的暴衝，而是呈現階梯式穩健攀升的多頭趨勢。儘管在突破4,000美元大關後，經歷短暫的獲利了結性修正，但強大的支撐力道迅速帶動價格止穩，顯示市場對黃金避險需求和長期信心堅定。

技術面上，金價已從近期底部技術反彈，並在4,000至4,200美元形成盤整區間，預計短期內仍有震盪調整可能，但中長期黃金價格走勢偏多，且有望在2026年持續上揚。

展望後市，基於對美元儲備地位信任動搖，及分散外匯儲備風險的考量，全球央行正以創紀錄的速度大規模買入黃金，為黃金價格提供強而有力的支撐，加上全球貿易保護主義抬頭，共同推升避險資產的需求，若美國經濟數據顯示疲弱、聯準會轉為鴿派、美元進一步承壓，黃金可能再創新高。

投資人除可透過實體黃金與基金參與市場外，台灣期貨交易所上市黃金期貨及台幣黃金期貨合約，分為一般及盤後交易時段符合國內投資人的交易時段，並同步全球市場的動態，是另一種投資黃金有利的方式。（華南期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台灣期貨交易所 金價
相關新聞

台指期 外資保守布局

台股上周五（14日）開低收低，終場大跌506點、以27,397點作收；台指期下跌577點、至27,401點，正價差為3....

黃金期 留意風險

近期黃金市場再度成為焦點。受美國政府因長期停擺造成數據停滯，及川普財政政策影響，成為推升黃金避險需求的主要動力，價格突破...

南亞科期 前景佳

南亞科（2408）受記憶體市場供需失衡驅動，近期營運與股價均呈現顯著波動。南亞科規劃自第3季起提升投片量，目標從6萬片提...

台光電、健策 權證四檔帶勁

台股近一周下跌253點，不過盤面上仍有部分電子族群維持強勢，其中台光電（2383）、健策（3653）股價上揚，發行券商建...

南亞、大成鋼 權證押長天期

市場對全球景氣復甦的期待持續增溫，兩大指標企業塑化及電子材料龍頭南亞（1303），以及美國鋁材與不鏽鋼通路大廠大成鋼（2...

全民權證／儒鴻 挑價內外15%

儒鴻（1476）因對等關稅底定及匯率回穩，客戶下單力道好轉，訂單能見度維持約六個月，公司致力導入新產品及爭取新客戶，法人...

