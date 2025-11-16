台指期 外資保守布局

台股上周五（14日）開低收低，終場大跌506點、以27,397點作收；台指期下跌577點、至27,401點，正價差為3.5點。期貨商表示，目前台指期整體仍屬於技術性修正，短線上在指數站回月線以前，預期仍將維持震盪走勢。

台指期淨部位方面，上周五三大法人淨空單增加1,625口至9,602口，其中外資淨空單大增3,081口至34,595口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少454口至15,077口。

其中，上周五外資現貨賣、期貨淨空單增加，股期雙市同步偏空操作；自營商選擇權淨部位，目前以買賣權作布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為7,000餘口，買權賣權OI總量依舊相當。周選擇權方面，買權賣權OI增量相當，目前選擇權多空皆無表態。

元富期貨認為，台指期上周五開低走低，開盤向下跳空至月線下，盤中在權值股下跌拖累下，指數震盪走跌，終場下跌逾500點，以黑K棒作收。

目前指數受美股大跌影響，除失守月線，更是跌破27,500點，但整體仍屬於技術性修正，短線上在指數站回月線以前，預期維持震盪走勢。

永豐期貨指出，在上周五選擇權未平倉量部分，11月第二周周五結算的大量區買權OI落在27,600點，賣權最大OI落在27,400點，月買權最大OI落在28,000點，月賣權最大OI落在25,000點。

整體來說，上周五盤面架構已透露出資金撤退、情緒降溫與利多鈍化的訊號，只要聯準會降息預期再被壓低，回測9月價位的機率將快速上升，短線需高度留意波動擴大的可能性。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守態勢，月、周選擇權保守不變，整體籌碼面保守格局。技術面上，近期台股呈現電弱金強格局，目前續作壓縮震盪整理，短線拉回仍可以樂觀看待。