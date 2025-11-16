台指期 外資保守布局

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股上周五（14日）開低收低，終場大跌506點、以27,397點作收；台指期下跌577點、至27,401點，正價差為3.5點。期貨商表示，目前台指期整體仍屬於技術性修正，短線上在指數站回月線以前，預期仍將維持震盪走勢。

台指期淨部位方面，上周五三大法人淨空單增加1,625口至9,602口，其中外資淨空單大增3,081口至34,595口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少454口至15,077口。

其中，上周五外資現貨賣、期貨淨空單增加，股期雙市同步偏空操作；自營商選擇權淨部位，目前以買賣權作布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為7,000餘口，買權賣權OI總量依舊相當。周選擇權方面，買權賣權OI增量相當，目前選擇權多空皆無表態。

元富期貨認為，台指期上周五開低走低，開盤向下跳空至月線下，盤中在權值股下跌拖累下，指數震盪走跌，終場下跌逾500點，以黑K棒作收。

目前指數受美股大跌影響，除失守月線，更是跌破27,500點，但整體仍屬於技術性修正，短線上在指數站回月線以前，預期維持震盪走勢。

永豐期貨指出，在上周五選擇權未平倉量部分，11月第二周周五結算的大量區買權OI落在27,600點，賣權最大OI落在27,400點，月買權最大OI落在28,000點，月賣權最大OI落在25,000點。

整體來說，上周五盤面架構已透露出資金撤退、情緒降溫與利多鈍化的訊號，只要聯準會降息預期再被壓低，回測9月價位的機率將快速上升，短線需高度留意波動擴大的可能性。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守態勢，月、周選擇權保守不變，整體籌碼面保守格局。技術面上，近期台股呈現電弱金強格局，目前續作壓縮震盪整理，短線拉回仍可以樂觀看待。

選擇權 台指期
相關新聞

台指期 外資保守布局

台股上周五（14日）開低收低，終場大跌506點、以27,397點作收；台指期下跌577點、至27,401點，正價差為3....

黃金期 留意風險

近期黃金市場再度成為焦點。受美國政府因長期停擺造成數據停滯，及川普財政政策影響，成為推升黃金避險需求的主要動力，價格突破...

南亞科期 前景佳

南亞科（2408）受記憶體市場供需失衡驅動，近期營運與股價均呈現顯著波動。南亞科規劃自第3季起提升投片量，目標從6萬片提...

台光電、健策 權證四檔帶勁

台股近一周下跌253點，不過盤面上仍有部分電子族群維持強勢，其中台光電（2383）、健策（3653）股價上揚，發行券商建...

南亞、大成鋼 權證押長天期

市場對全球景氣復甦的期待持續增溫，兩大指標企業塑化及電子材料龍頭南亞（1303），以及美國鋁材與不鏽鋼通路大廠大成鋼（2...

全民權證／儒鴻 挑價內外15%

儒鴻（1476）因對等關稅底定及匯率回穩，客戶下單力道好轉，訂單能見度維持約六個月，公司致力導入新產品及爭取新客戶，法人...

