降息恐遭按暫停鍵 台指期夜盤上半場大跌逾300點

台指期夜盤14日開盤後，在美國政府開門，市場對聯準會降息預期降溫，美股電子盤全面走跌中，以27,389點、下跌15點開出，雖一度翻紅至27,426點、上漲22點，但在美股電子盤跌勢加重中，一度殺破27,000點大關，大跌逾400點，截至晚間9點左右，約在27,052點、約下跌350點附近遊走。

美股13日在美國政府開門後，恐有部分經濟數據將缺失、市場對聯準會12月降息預期下滑至五成，引發道瓊、那斯達克、費城半導體、標普四大指數全面重挫，雖電子盤在14日亞股交易時間走勢平緩，但在晚間6點過後，跌勢開始加重，道瓊電子盤下跌0.5%、那斯達克電子盤大跌1.4%、標普也下跌逾0.8%，虛擬貨幣、美10年期公債殖利率、美元指數也全面走跌中，加重台指期夜盤的上半場跌勢。其中，台積電（2330）在夜盤交易9點時，在1,400元、下跌30元附近遊走，電子期下跌1.6%，半導體期大跌2%，中型100期貨指數下跌0.3%。

台股14日盤面各類股漲多跌少，指數終場下跌506點，收27,397點，其中外資現貨賣超603.9億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加3,081口至34,595口；投信賣超46億元，自營商賣超188.3億元，三大法人合計賣超838.4億元。

市場專家建議，就技術面來說，台股在13日爆出逾6,700億元大量後，14日隨即重挫跌破月線以及11月7日黑低點所形成的短線支撐27,621點，導致短線整理格局遭到破壞，收盤位置27,397點已相當逼近前低27,373點，若一旦失守，恐引發後市進一步下跌，預期下檔將向10月13日低點26,470點或是季線尋求支撐。