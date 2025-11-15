全民權證／華城 挑價內外20%
華城（1509）憑藉既有的交期、客戶關係優勢，將取得更多AI訂單，加上新廠於2026年投產，推升未來在手訂單量體與中長期營運成長。
今年下半年重電產業旺季來臨、美元指數回升，有利華城海外競爭力與貨幣性資產評價利益，且變壓器價格持續緩漲，供需吃緊情況未變，第4季營運將續創高。2027年用電密度更大的新一代輝達新晶片開始量產，及美國發電案場較AI伺服器的建置期間較短，加上輝達新平台需求的重電設備將於2026年開始出貨，新廠於2026年投產，推升華城營運成長。
權證券商建議，看好華城後市股價表現的投資人，可用價內外20%以內、操作天期120天以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言