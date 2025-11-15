全民權證／華城 挑價內外20%

華城（1509）憑藉既有的交期、客戶關係優勢，將取得更多AI訂單，加上新廠於2026年投產，推升未來在手訂單量體與中長期營運成長。

今年下半年重電產業旺季來臨、美元指數回升，有利華城海外競爭力與貨幣性資產評價利益，且變壓器價格持續緩漲，供需吃緊情況未變，第4季營運將續創高。2027年用電密度更大的新一代輝達新晶片開始量產，及美國發電案場較AI伺服器的建置期間較短，加上輝達新平台需求的重電設備將於2026年開始出貨，新廠於2026年投產，推升華城營運成長。

權證券商建議，看好華城後市股價表現的投資人，可用價內外20%以內、操作天期120天以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）

